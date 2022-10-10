



Норвегия направила спецсудно для проверки подводного газопровода в ФРГ

Норвегия направила специализированное судно для проверки подводного газопровода в Германию после вероятной диверсии на двух трубопроводах "Северного потока"



Как сообщает Reuters, на прошлой неделе Норвегия, крупнейший в Европе поставщик газа, привела свой энергетический сектор в состояние повышенной готовности, развернув военно-морские и военно-воздушные силы для патрулирования морских объектов и разместив солдат на наземных газоперерабатывающих заводах после взрывов на Северном потоке-1 и Северном потоке-2.



Havila Subsea, нефтесервисное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, собирается обследовать трубопровод Europipe II, проходящий от газового завода Каарстое в Норвегии до Дорнума в Германии, показывают данные отслеживания судов Refinitiv.



658-километровый газопровод Europipe II является важнейшим норвежским трубопроводом. Его пропускная способность составляет 71 млн. кубометров газа в сутки, и это около пятой части всего трубопроводного экспорта Норвегии.



По словам Тора Ивара Стреммена, старшего преподавателя Королевской норвежской военно-морской академии, "серьезное прерывание потока газа в Германию может вызвать политическое давление, что изменит динамику продолжающегося противостояния с Россией".



Норвегия проверяет критически важную нефтегазовую инфраструктуру, включая трубопроводы, на предмет наличия взрывчатки или попыток саботажа.