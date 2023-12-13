



Ночью РФ атаковала Киев 10 баллистическими ракетами: подробности (фото, видео)

Ночью 13 декабря, войска РФ вновь атаковали Украину, запустив и дроны, и ракеты. Все десять ракет, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, были сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Предположительно это "Искандеры" и С-400. Однако, какого точно типа ракеты будет установлено только после изучения обломков соответствующими службами.



Так, ровно в 03.00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по столице Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале. В результате работы ПВО по сбиванию вражеских воздушных целей в Киеве в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков, в свою очередь сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергій Попко,



Голосеевский район:

- падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.



Дарницкий район:

- возгорание частного дома на площади 400 м2.



Деснянский район:

- возгорание на 7 этаже 9-ти этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома.



Проведена эвакуация жителей. Спасены 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпастранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.



- еще на двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.



Днепровский район:

- Взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.

- Возгорание частного жилого дома на площади 2 м2.

- Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение домов и вспомогательных сооружений.

- Падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети - аварийные бригады работают на месте.



Кроме того, по состоянию на 08:30 в Днепровском районе 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет. Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения. Ориентировочно электроснабжение будет восстановлено до 14:00.



Информации о погибших нет.



Всего в результате ночной атаки по состоянию на 08:00 пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двух детей госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В частности, и 6 детям.



Данные оперативно сводки обновляются и уточняются.







По данным Воздушных Сил ВСУ, всего в ночь на 13 декабря войска РФ атаковали беспилотниками типа "Shahed" из района Балаклавы (оккупированный Крым). Зафиксированы пуски 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Все десять - уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.



Почти все вражеские БпЛА сбиты в Одесской области - в зоне ответственности воздушного командования "Юг".