



Нетаниягу требует убрать водителей Беннета и Лапида

Председатель “Ликуд” Биньямин Нетаньяху хочет заменить водителей колонны премьер-министра, которые работали у Нафтали Беннета и Яира Лапида, сообщает 11 канал во вторник.



Отмечается, что, хотя Нетаниягу действительно имеет право назначать своего личного водителя, его просьба необычна, поскольку он попросил заменить всех водителей колонны премьер-министра на том основании, что ему нужны водители, которых он может доверять. Политик даже представил от своего имени список водителей, которых он хотел бы назначить на эту должность.



Премьер-министр Яир Лапид на это ответил: “Некоторые водители работают более 20 лет. Хорошие люди, профессионалы, с семьями. Сегодня было объявлено, что офис Нетаньяху требует заменить “всех, кто работал с Лапидом” просто так, без объяснений, без причины. Биби, не делай этого. Это неуместно”.