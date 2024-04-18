



Небольшая змея остановила движение поездов в Японии

В Японии из-за небольшой змеи остановилось движение поездов на одном из участков, где курсируют сверхскоростные поезда.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центральную железнодорожную компанию страны.



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Уточняется, что 40-сантиметровая змея была замечена пассажиром в одном из поездов, который должен был отправиться в город Осака.



Поезд пришлось остановить из соображений безопасности, из-за чего произошли задержки других рейсов. Змея не успела никого укусить, но испортила планы более 600 пассажиров.



Сотрудники железнодорожной компании пытаются выяснить, каким образом она попала в поезд.