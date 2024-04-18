Небольшая змея остановила движение поездов в Японии
В Японии из-за небольшой змеи остановилось движение поездов на одном из участков, где курсируют сверхскоростные поезда.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центральную железнодорожную компанию страны.
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Уточняется, что 40-сантиметровая змея была замечена пассажиром в одном из поездов, который должен был отправиться в город Осака.
Поезд пришлось остановить из соображений безопасности, из-за чего произошли задержки других рейсов. Змея не успела никого укусить, но испортила планы более 600 пассажиров.
Сотрудники железнодорожной компании пытаются выяснить, каким образом она попала в поезд.