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Не связано с террором: Подробности аварии на границе США и Канады
23.11.2023 10:36 Mignews

Не связано с террором: Подробности аварии на границе США и Канады

Взрыв автомобиля на границе между США и Канадой не связан с терроризмом. Такие заявления сделали мэр Нью-Йорка и местная прокуратура.

Предварительно установлено, что автомобиль Bentley не справился с управлением из-за движения с чрезвычайно высокой скоростью. Это привело к столкновению с бордюром, а затем с ограждением. Инцидент не имеет связи с террористической деятельностью, подчеркнули представители властей.

В результате происшествия нанесены материальные повреждения автомобилю, но нет информации о пострадавших. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.


 

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