



Не связано с террором: Подробности аварии на границе США и Канады

Взрыв автомобиля на границе между США и Канадой не связан с терроризмом. Такие заявления сделали мэр Нью-Йорка и местная прокуратура.



Предварительно установлено, что автомобиль Bentley не справился с управлением из-за движения с чрезвычайно высокой скоростью. Это привело к столкновению с бордюром, а затем с ограждением. Инцидент не имеет связи с террористической деятельностью, подчеркнули представители властей.



В результате происшествия нанесены материальные повреждения автомобилю, но нет информации о пострадавших. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.





