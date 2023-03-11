



Наводнение в Австралии: власти эвакуируют жителей, 28 человек погибли

Службы экстренной помощи в австралийском штате Квинсленд в субботу эвакуировали жителей на возвышенность, поскольку рекордные наводнения, вызванные проливным дождем, обрушились на северо-запад региона, пишет Reuters.



Полиция проводит полную эвакуацию города Берктаун к северо-западу от столицы штата Брисбен после того, поскольку Бюро метеорологии предсказало, что уровень реки в этом районе достигнет пика в воскресенье. В Берктауне наводнение превысило рекорд марта 2011 года в 6,87 метра после того, как в четверг и пятницу выпало до 293 мм дождя.



В Грегори, небольшом городке к югу от Беркетауна, последствия наводнения еще не были ясны, поскольку связь с населением оставалась сложной.



Пик осадков ожидается в воскресенье, а уровень паводков продолжает расти. В последние два года явление «Ла-Нинья» вызывало частые наводнения в восточной Австралии.

Heavy rain in Australia triggers flood evacuations in Queensland town https://t.co/ghNYVxWfZk pic.twitter.com/OrSCnC2m6E — Andy Vermaut (@AndyVermaut) March 11, 2023

Сотни людей искали спасения на крышах домов и деревьях от быстро поднимающихся паводковых воды в штате Новый Южный Уэльс, где наводнение изолировало города. Затоплены дома, фермы, шоссе и мосты. Полиция сообщила, что 28 погибли в результате наводнения.Австралийская радиовещательная корпорация со ссылкой на службы экстренной помощи юго-восточного штата сообщила во вторник, что не менее 200 человек были эвакуированы за 24 часа в наиболее пострадавших городах в центральном Новом Южном Уэльсе. Было получено около 900 звонков с просьбой о помощи.