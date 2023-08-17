



Насильник в Малайзии получил 702 года тюрьмы

Как сообщает издание South China Morning Post, в Малайзии мужчина был приговорен к 702 годам тюремного заключения и 234 ударам тростью за изнасилование двух его дочерей.



Сексуальное насилие над детьми длилось шесть лет, в результате чего одна из девочек, которым сейчас 12 и 15 лет, забеременела.



В понедельник,14 августа, 53-летний мужчина признал себя виновным по 19 обвинениям в изнасиловании и 11 обвинениям в сексуальных домогательствах над двумя своими дочерьми.



Однако, по закону насильник отсидит в тюрьме всего 42 года. Он также получит максимально разрешенные законом 24 удара плетью.

