



Напавший на писателя Рушди был в прямом контакте с КСИР

Хади Матар, 24-летний мужчина, которого обвиняют в том, что он нанес ножевое ранение писателю Салману Рушди в Нью-Йорке, был в прямом контакте с членами КСИР в социальных сетях.



Об этом сообщает VICE World News со ссылкой на представителей европейской и ближневосточной разведки.



Один из источников заявил, что было "очевидно", что в какой-то момент до атаки Матар контактировал с "людьми, либо непосредственно связанными с силами Кудс, либо смежными с ними".



"Неясна степень вовлеченности, было ли это покушение на убийство, поддерживаемое напрямую, или это была серия предложений и указаний по выбору цели", - заявил чиновник, говорящий на условиях анонимности.



VICE World News отмечает, что нет никаких доказательств того, что иранские официальные лица были причастны к организации нападения на Рушди.



Источники в разведке не стали уточнять характер сообщений, поскольку расследование продолжается. Также неизвестно, кто был инициатором контакта, когда он произошел и что обсуждалось.



Ранее сообщалось, что Хади Матар симпатизирует КСИР и шиитам.