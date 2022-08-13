



Симпатизирует КСИР: что известно о напавшем на писателя Рушди

Стали известны подробности биографии и взгляды человека, совершившего нападение на известного писателя Салмана Рушди.



Хади Матар родился в Калифорнии, но недавно переехал в Нью-Джерси.



Телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции сообщает, что в результате проверки соцсетей Хади Матара выяснилось, что он симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).



При этом, по словам источника, конкретных связей подозреваемого с КСИР не установлено, но первоначальная оценка указывает на то, что он симпатизирует иранской правительственной группе. Мотив нападения пока неясен.



Напомним, что КСИР появился в Иране с приходом к власти лидера шиитов аятоллы Хомейни. Именно Хомейни проклял Салмана Рушди и приговорил его к смерти после выхода книги "Сатанинские стихи".



Кроме этого, известно, что Хади Матара владел поддельными водительскими правами.