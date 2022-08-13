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Симпатизирует КСИР: что известно о напавшем на писателя Рушди
13.08.2022 18:12 Ольга Белозерова

Симпатизирует КСИР: что известно о напавшем на писателя Рушди

Стали известны подробности биографии и взгляды человека, совершившего нападение на известного писателя Салмана Рушди. 

Хади Матар родился в Калифорнии, но недавно переехал в Нью-Джерси.

Телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции сообщает, что в результате проверки соцсетей Хади Матара выяснилось, что он симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). 

При этом, по словам источника, конкретных связей подозреваемого с КСИР не установлено, но первоначальная оценка указывает на то, что он симпатизирует иранской правительственной группе.  Мотив нападения пока неясен. 

Напомним, что КСИР появился в Иране с приходом к власти лидера шиитов аятоллы Хомейни. Именно Хомейни проклял Салмана Рушди и приговорил его к смерти после выхода книги "Сатанинские стихи".

Кроме этого, известно, что Хади Матара владел поддельными водительскими правами. 

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