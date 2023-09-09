



Нападающий "Хапоэль Тель-Авив" пережил землетрясение в Марокко

Нападающий "Хапоэль Тель-Авив" Мавис Чибота находился в Марракеше со сборной Конго, когда произошло землетрясение.



"Мы начали бежать, не зная, чем это все закончится. Это было действительно страшно", - рассказал футболист.



Чибута рассказал, что это случилось, когда он уже готовился ко сну. В этот момент он разговаривал со своей женой.



"Мы быстро вышли из номеров отеля и вышли на улицу. Было очень страшно. Потом мы узнали о последствиях ужасной катастрофы, о смертях. Со мной все в порядке, если не считать того, что я пережил травмирующий опыт этой ночью", - добавил он.



Напомним, по последним данным в результате землетрясения погибли 820 человек, 672 получили ранения.