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Нападающий "Хапоэль Тель-Авив" пережил землетрясение в Марокко
09.09.2023 13:55 Алина Груднева

Нападающий "Хапоэль Тель-Авив" пережил землетрясение в Марокко

Нападающий "Хапоэль Тель-Авив" Мавис Чибота находился в Марракеше со сборной Конго, когда произошло землетрясение.

"Мы начали бежать, не зная, чем это все закончится. Это было действительно страшно", - рассказал футболист.

Чибута рассказал, что это случилось, когда он уже готовился ко сну. В этот момент он разговаривал со своей женой.

"Мы быстро вышли из номеров отеля и вышли на улицу. Было очень страшно. Потом мы узнали о последствиях ужасной катастрофы, о смертях. Со мной все в порядке, если не считать того, что я пережил травмирующий опыт этой ночью", - добавил он.

Напомним, по последним данным в результате землетрясения погибли 820 человек, 672 получили ранения.

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