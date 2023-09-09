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Число жертв землетрясения в Марокко перевалило за 800
09.09.2023 13:03 Алина Груднева

Число жертв землетрясения в Марокко перевалило за 800

Днем, 9 сентября, число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко возросло до 820.

По данным министерства внутренних дел страны, еще 672 получили ранения.

По прогнозам, количество погибших и раненых продолжит расти, поскольку люди оказались под завалами разрушенных зданий. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Власти и волонтеры продолжают работать, чтобы оказать помощь всем, кто нуждается", — сказал доктор Хешам Хармуди.

По его словам, до некоторых пострадавших районов спасателям трудно добраться. Также наблюдается дефицит пакетов с кровью для переливаний.

Напомним, что это  землетрясение считается самым смертоносным в стране после 2004 года, когда погибли более 600 человек.

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