Число жертв землетрясения в Марокко перевалило за 800
Днем, 9 сентября, число погибших в результате разрушительного землетрясения в Марокко возросло до 820.
По данным министерства внутренних дел страны, еще 672 получили ранения.
По прогнозам, количество погибших и раненых продолжит расти, поскольку люди оказались под завалами разрушенных зданий. Поисково-спасательная операция продолжается.
"Власти и волонтеры продолжают работать, чтобы оказать помощь всем, кто нуждается", — сказал доктор Хешам Хармуди.
По его словам, до некоторых пострадавших районов спасателям трудно добраться. Также наблюдается дефицит пакетов с кровью для переливаний.
Напомним, что это землетрясение считается самым смертоносным в стране после 2004 года, когда погибли более 600 человек.