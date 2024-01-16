



Над аэропортом Эрбиля сбиты три дрона

Над аэропортом в Эрбиле на севере Ирака сбиты три ударных дрона.



Об этом сообщила контртеррористическая служба Иракского Курдистана.



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Уточняется, что в этом районе дислоцируются силы США и международной коалиции. Информация о жертвах не поступала.



Ранее стало известно, что КСИР нанес удары по Эрбилю, недалеко от американского консульства. В Ираке сообщили, что было зафиксировано попадание по гражданскому району, в результате чего есть жертвы и пострадавшие. МИД Ирака пообщал подать жалобу на Иран в Совбез ООН.

