



На въезде в Иерусалим найдена самодельная бомба: все подробности

Подразделения израильской полиции по обезвреживанию бомб обнаружили и обезвредили небольшую самодельную бомбу, найденную возле Струнного моста в Иерусалиме.



Бомба была найдена недалеко от въезда в израильскую столицу в ходе превентивных обысков, проведенных сотрудниками окружной полиции Иерусалима после двух взрывов, которые произошли в среду. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Вскоре после обнаружения самодельной бомбы прибывшие на место сотрудники полиции перекрыли въезд в город и выезд. Саперы обезвредили взрывное устройство, и дорога была открыта для движения. Устройство было передано на экспертизу.



Начальник полиции Иерусалима Дорон Турджеман высоко оценил "бдительность и профессионализм" полицейских, обнаруживших самодельную бомбу.



"Работа подразделения по обезвреживанию бомб сегодня утром является доказательством различных угроз, с которыми мы боремся. Это продемонстрировало необходимость сохранять бдительность" - заявил он.



Турджеман также распорядился возобновить все оперативно-розыскные и разведывательные мероприятия в связи с угрозами безопасности в городе.



"Мы продолжим работу с усиленными полицейскими силами в городе, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей Иерусалима", - сказал начальник полиции.



Стоит отметить, что инцидент произошел через несколько дней после того, как в Иерусалиме прогремели два взрыва, в результате чего один человек погиб и около 19 получили ранения. Бомбы были взорваны дистанционно и, как сообщается, были забиты гвоздями и болтами.