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Мы на войне: Французская полиция угрожает забастовкой на фоне беспорядков
02.07.2023 17:18 Наталья Богинская

Мы на войне: Французская полиция угрожает забастовкой на фоне беспорядков

Два профсоюза полицейских пригрозили забастовкой, если правительство Эммануэля Макрона не восстановит порядок на фоне протестов, вызванных убийством полицией во вторник франко-алжирского подростка, что также вынудило президента Франции отменить свою поездку в Германию .

“Сегодня полиция ведет бой, потому что мы находимся в состоянии войны”, – говорится в отчете профсоюзов. “Завтра мы вступим в сопротивление, и правительство должно знать об этом”.

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