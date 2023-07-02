



Мы на войне: Французская полиция угрожает забастовкой на фоне беспорядков

Два профсоюза полицейских пригрозили забастовкой, если правительство Эммануэля Макрона не восстановит порядок на фоне протестов, вызванных убийством полицией во вторник франко-алжирского подростка, что также вынудило президента Франции отменить свою поездку в Германию .



“Сегодня полиция ведет бой, потому что мы находимся в состоянии войны”, – говорится в отчете профсоюзов. “Завтра мы вступим в сопротивление, и правительство должно знать об этом”.