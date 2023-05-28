



Мужчина из Флориды потерял руку из-за аллигатора, когда ходил в туалет

23-летний житель Флориды Джордан Ривера справлял нужду за баром рано утром в прошлое воскресенье, когда упал в пруд, где его поджидал голодный аллигатор, пишет jpost.



Ривера потерял правую руку в схватке, которую, как сообщается, не помнит.



"Итак, в конце концов я подошел к водоему, я не осознавал, насколько он велик в то время, когда я шел туда, что-то случилось, я либо споткнулся, либо земля подо мной просто провалилась", — сказал Ривера NBC2 в интервью из своей постели в отделении интенсивной терапии.



"Я оказался в воде. И это буквально последнее, что я помню", - сказал он.



Сообщается, что Риверу спасли местные жители, которые вытащили его из воды и наложили жгут, который был у них под рукой.



Ривера не был встревожен инцидентом, поскольку он описал СМИ, как проснулся в больнице: "Я оглянулся и увидел свою руку такой, какая она была, и подумал: "Ого".



"Я не потерял свою жизнь, я потерял руку, это не конец света, — сказал Ривера. - Эти аллигаторы , я не понимал их по-настоящему, пока не очнулся в больнице и не сказал: "О, аллигатор получил твою руку".



"Он получил мой локоть. Так что у меня нет локтя, — добавил он. - Я все еще могу двигать рукой и все такое".



Ривера воспользовался возможностью, чтобы опровергнуть местные слухи о том, что он кормил аллигатора, что он отрицал.



"Это совершенно не так, — сказал он. - В этом баре даже не подают еду, так что я даже не мог подавать еду аллигатору".



Представитель Флоридской комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы сообщил NBC2 , что 3,175-метровый аллигатор был усыплен.

