



Мисс Вселенная Индонезия: участницы заявили о сексуальных домогательствах

Несколько кандидаток на титул "Мисс Вселенная Индонезии" подали в полицию жалобы, обвиняя организаторов в сексуальных домогательствах.



По словам одного из их адвокатов, за два дня до финала 3 августа участников попросили обнажиться для "проверки тела" и фотографирования. Организаторы якобы сказали девушкам, что необходимо удостовериться в "отсутствии шрамов, целлюлита или татуировок на теле".



"Я считаю, что мои права нарушены. Это повлияло на меня психологически. У меня были проблемы со сном", — заявила одна из конкурсанток, обращаясь к СМИ вместе с другими участницами ранее на этой неделе. Местное телевидение размыло их лица в передачах, чтобы защитить их личности.



Меллиса Анггрени, адвокат, представляющая трех участниц, подавших жалобы, сказала, что многие другие участницы также собираются подать жалобы.



Полиция столицы Джакарты заявила, что они проведут дальнейшее расследование. Организация "Мисс Вселенная Индонезия" также расследует обвинения, говорится в заявлении ее владельца.