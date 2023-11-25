



"Мисс Вселенная 2023" из Никарагуа попала в политический скандал

Издание ABC News пишет, что оппозиция Никарагуа использовала биографию победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2023" Шейнис Паласиос, чтобы организовать протесты против президента страны Даниэля Ортеги.



Отмечается, что Паласиос в 2018 году участвовала в протестах, которые были вызваны недовольством людей реформами, цензурой и другими действиями властей.



Участники акций не смогли добиться своей цели – Даниэль Ортега остался у власти, а за время протестов погибло более трех сотен людей.



Сейчас же информация о тех событиях удалена из аккаунтов девушки в соцсетях.

