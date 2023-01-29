



Минобороны Ирана назвало "неудачной" атаку дронов

Министерство обороны Исламской Республики Иран в воскресенье сообщило о "неудачной атаке" беспилотников на один из заводов в Исфахане.



В ведомстве заявили, что один из дронов был сбит силами ПВО, а еще два - попали в "оборонительные ловушки" и взорвались. Об этом сообщает IRNA.



Минобороны Ирана подчеркнуло, что в результате атаки была повреждена "крыша цеха", но это не привело к сбоям в работе и повреждению оборудования. Также, по данным министерства, никто не пострадал.