Минобороны Ирана назвало "неудачной" атаку дронов

Министерство обороны Исламской Республики Иран в воскресенье сообщило о "неудачной атаке" беспилотников на один из заводов в Исфахане.



В ведомстве заявили, что один из дронов был сбит силами ПВО, а еще два - попали в "оборонительные ловушки" и взорвались. Об этом сообщает IRNA.



Минобороны Ирана подчеркнуло, что в результате атаки была повреждена "крыша цеха", но это не привело к сбоям в работе и повреждению оборудования. Также, по данным министерства, никто не пострадал.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt