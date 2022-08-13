



Массовая стрельба в Черногории: 11 погибших

Одиннадцать человек, в том числе двое детей и вооруженный преступник, были убиты в результате массовой стрельбы в Черногории в пятницу, еще шестеро получили ранения, сообщил государственный обвинитель в эфире черногорского телевидения после сбора улик на месте преступления.



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели девять трупов, в том числе двоих детей. Еще двое скончались по дороге в больницу", — сообщила Vijesti TV государственный обвинитель Андрияна Настич.



Настич не сообщила возраст погибших детей и подробности о личностях жертв. Ранее СМИ сообщали, что среди раненых есть полицейский.



"Могу только сказать, что стрелок был убит гражданским лицом", — сказала Настич, что опровергает более ранние сообщения СМИ, что вооруженного преступника застрелила полиция.



СМИ сообщили, что мужчина из Цетинье открыл беспорядочную стрельбу в своем районе после семейного скандала.



Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что с вечера пятницы в стране объявлен трехдневный траур.



"Я был глубоко встревожен сообщениями об ужасной трагедии в Цетинье. Я выражаю глубочайшие соболезнования пострадавшим семьям и всем, кто потерял своих близких", — написал президент Мило Джуканович в Твиттере.



