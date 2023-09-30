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Массовая драка в Тель-Авиве: первые данные о задержанных
30.09.2023 11:10 Алина Груднева

Массовая драка в Тель-Авиве: первые данные о задержанных

Полиция задержана 15 подозреваемых, причастных в массовой драке между эритрейцами, которая произошла ночью, 30 сентября, в районе Хатиква в Тель-Авиве.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул между противниками и сторонниками правительства Эритреи.

В ходе инцидента пострадали 10 человек. Как сообщалось ранее, 40-летний и 20-летний мужчины находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы.

Незадолго до этого был застрелен еще один эритреец. Полиция до сих пор пытается выяснить, связаны ли эти инциденты.

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