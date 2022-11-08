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Массовая бойня в Крайстчерч: убийца подал апелляцию на приговор
08.11.2022 10:05 Ольга Белозерова

Массовая бойня в Крайстчерч: убийца подал апелляцию на приговор

Сторонник превосходства белой расы Брентон Таррант, убивший 51 человека в двух мечетях в Крайстчерче (Новая Зеландия), подал апелляцию на свой приговор.

Как сообщает ВВС, Таррант подал апелляцию на свое дело и приговор. Представители суда отмечают, что дата слушания еще не была назначена.

Таррант был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 2020 году за убийство и покушение на убийство верующих мусульман.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, отвечая на вопрос об апелляции Тарранта, заявила: "Это имя не должно повторяться, и я собираюсь применить то же правило, комментируя его попытки повторно виктимизировать людей. Мы не должны ничего ему давать". 

Теракт в Крайстчерче стал самым массовым расстрелом в истории Новой Зеландии. Стрельба побудила парламент принять более строгие законы об оружии. 

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