



Массовая бойня в Крайстчерч: убийца подал апелляцию на приговор

Сторонник превосходства белой расы Брентон Таррант, убивший 51 человека в двух мечетях в Крайстчерче (Новая Зеландия), подал апелляцию на свой приговор.



Как сообщает ВВС, Таррант подал апелляцию на свое дело и приговор. Представители суда отмечают, что дата слушания еще не была назначена.



Таррант был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 2020 году за убийство и покушение на убийство верующих мусульман.



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, отвечая на вопрос об апелляции Тарранта, заявила: "Это имя не должно повторяться, и я собираюсь применить то же правило, комментируя его попытки повторно виктимизировать людей. Мы не должны ничего ему давать".



Теракт в Крайстчерче стал самым массовым расстрелом в истории Новой Зеландии. Стрельба побудила парламент принять более строгие законы об оружии.