Маск подал в суд на компанию OpenAI, создавшую ChatGPT, из-за связей с Microsoft
Маск подал в суд на компанию OpenAI, создателя ChatGPT, утверждая, что она нарушила принципы, на которые он согласился, когда помогал основать компанию в 2015 году.
В иске, который также был подан против босса OpenAI Сэма Альтмана, говорится, что компания отошла от своей первоначальной некоммерческой миссии, связанной с открытым исходным кодом.
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По его словам, вместо того чтобы пытаться "принести пользу человечеству", как это было задумано, она сосредоточилась на "максимизации прибыли" для основного инвестора Microsoft.