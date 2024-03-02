



Маск подал в суд на компанию OpenAI, создавшую ChatGPT, из-за связей с Microsoft

Маск подал в суд на компанию OpenAI, создателя ChatGPT, утверждая, что она нарушила принципы, на которые он согласился, когда помогал основать компанию в 2015 году.



В иске, который также был подан против босса OpenAI Сэма Альтмана, говорится, что компания отошла от своей первоначальной некоммерческой миссии, связанной с открытым исходным кодом.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, вместо того чтобы пытаться "принести пользу человечеству", как это было задумано, она сосредоточилась на "максимизации прибыли" для основного инвестора Microsoft.

