



МАГАТЕ зафиксировала взрывы возле Хмельницкой АЭС

Представители МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи Хмельницкой атомной электростанции.



"В Западной Украине группа МАГАТЭ, которая наблюдает за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что, находясь в своих помещениях, слышала прошлой ночью в течение 20 минут несколько взрывов в непосредственной близости", – говорится в отчете Агентства.



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К счастью, станция не пострадала непосредственно, но инцидент показал, что "пока идет война, все АЭС Украины остаются в опасности", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, подчеркнув, что мир "не должен забывать, что кроме ЗАЭС в Украине есть другие ядерные объекты, которым потенциально тоже угрожают ракетные и другие атаки".