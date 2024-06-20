



Ликвидирован высокопоставленный член ИГИЛ в Сирии

Американские военные уничтожили высокопоставленного члена террористической организации ИГИЛ в Сирии.



Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США.



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"16 июня Центральное командование США нанесло авиаудар в Сирии, в результате чего был убит Усама Джамаль Мухаммад Ибрагим аль-Джанаби, высокопоставленный чиновник и пособник ИГИЛ. Его смерть подорвет способность ИГИЛ обеспечивать ресурсы и проводить террористические атаки", - сказано в заявлении.



По данным CENTCOM, американские военные вместе с союзниками и партнерами в регионе продолжат проводить операции по ослаблению оперативного потенциала ИГИЛа и обеспечению его окончательного поражения.



"Нет никаких признаков того, что в результате этого удара пострадали гражданские лица", - также добавили в CENTCOM.