Лидер одной из кампаний по Brexit вновь подвергся нападению

Лидер одной из кампаний по Brexit Найджел Фарадж во второй раз за месяц подвергся нападению.



Недавно он объявил, что намерен участвовать в досрочных выборах в Великобритании, которые запланированы на 4 июля.



По данным ВВС, полиция графства Южный Йоркшир задержала 28-летнего мужчину, который бросал разные предметы со строительной площадки в Фараджа и оскорблял политика, когда тот проезжал мимо на автобусе с открытым верхом.



Подозреваемому предъявлены обвинения в использовании "угрожающих, оскорбительных слов и поведения с целью вызвать страх". Теперь мужчина должен предстать перед судом 26 июня.



По словам Фараджа, никто не запугает и не заставит прекратить предвыборную кампанию.

Nigel Farage has just had two objects thrown at him and the Reform bus while in Barnsley town centre pic.twitter.com/Jtz8DBI1R5