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Лидер одной из кампаний по Brexit вновь подвергся нападению
12.06.2024 18:00 Алина Груднева

Лидер одной из кампаний по Brexit вновь подвергся нападению

Лидер одной из кампаний по Brexit Найджел Фарадж во второй раз за месяц подвергся нападению.

Недавно он объявил, что намерен участвовать в досрочных выборах в Великобритании, которые запланированы на 4 июля.

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По данным ВВС, полиция графства Южный Йоркшир задержала 28-летнего мужчину, который бросал разные предметы со строительной площадки в Фараджа и оскорблял политика, когда тот проезжал мимо на автобусе с открытым верхом.

Подозреваемому предъявлены обвинения в использовании "угрожающих, оскорбительных слов и поведения с целью вызвать страх". Теперь мужчина должен предстать перед судом 26 июня.

По словам Фараджа, никто не запугает и не заставит прекратить предвыборную кампанию.

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