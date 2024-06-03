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Лидер одной из кампаний по Brexit будет участвовать в выборах в Британии
03.06.2024 19:47 Алина Груднева

Лидер одной из кампаний по Brexit будет участвовать в выборах в Британии

Лидер одной из кампаний за Brexit Найджел Фарадж, ушедший из политики, решил принять участие в досрочных выборах в Великобритании, которые запланированы на 4 июля.

По данным BBC, об этом он объявил 3 июня.

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По словам Фараджа, он возвращается к руководству ультраправой партии Reform UK.

"Я принял решение и изменил свое мнение. В политике произошло что-то в корне неправильное", - сказал он.

Фарадж подчеркнул, что возглавит Reform UK на следующие пять лет. Он намерен избираться в Палату общин по округу Клактон на юго-востоке Англии.

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