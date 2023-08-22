



Лесные пожары в Греции: дым виден из космоса

В Греции насчитывается уже семь очагов лесных пожаров, последний из которых добавился во вторник утром. Из-за пожара эвакуировали пациентов городской больницы Александруполиса, сообщает Kathimerini.



Продолжается борьба с пожарами в районе городов Александруполис, Родопе, Кавала, на островах Эвбея и Китнос, в районе Беотия севернее Афин и северном пригороде Афин Аспропиргос.



Пожар возле Аспропиргоса начался утром в среду: пылает местность с сухой травой. Из-за пожара приостановили движение на прилегающей железнодорожной ветке.



Очень сложной остается ситуация в Александруполисе, вокруг которого пожар продолжается уже четвертый день.



Несмотря на огромные усилия пожарных, пришлось эвакуировать еще ряд районов на побережье возле города, а также пациентов городской больницы. Там эвакуацию объявили еще вечером, когда фронт пожара начал подходить вплотную к ней. Пациентов разместили на борту судна. Около 5 часов утра огонь добрался до помещений больницы.



Дым от греческих пожаров видно на снимках с европейского спутника METEOSAT-11.

