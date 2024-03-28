



Куйбышевский НПЗ полностью остановлен из-за атак дронов

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области полностью остановил производство после многочисленных атак дронов.



По данным Reuters, это усугубит трудности нефтеперерабатывающего сектора РФ, так как экстренный ремонт из-за значительный повреждений усложняет поставки.



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Отмечается, что из-за атак дронов на российские НПЗ около 14% мощностей страны были остановлены. России пришлось увеличить в марте импорт бензина из Беларуси, чтобы решить проблему дефицита топлива.