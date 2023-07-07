



Крушение поезда в Индии: предполагаемые виновники арестованы

Федеральная полиция Индии в пятницу арестовала трех железнодорожников в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой в прошлом месяце погибли 292 человека, пишет Reuters.



Аресты были произведены в соответствии с разделами Уголовного кодекса Индии, касающимися преднамеренных убийств, сообщил источник издания на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.



В результате железнодорожной катастрофы 2 июня на станции Баханага-Базар в восточном индийском штате Одиша пострадали более 1000 человек.

Это самая крупная железнодорожная авария в Индии за более чем два десятилетия.



Авария произошла, когда пассажирский поезд врезался в стоящий товарный поезд, сошел с рельс и столкнулся с другим пассажирским поездом, идущим во встречном направлении.



Центральное бюро расследований федеральной полиции (ЦБР) начало расследование после возбуждения уголовного дела о преступной халатности.



Причиной аварии, по версии следствия, стало неправильное подключение к автоматизированной системе сигнализации в сети, которое сделали рабочие, ремонтирующие железнодорожный шлагбаум.



В отчете, с которым ознакомилось агентство Reuters, следователи Комиссии по безопасности на железных дорогах (CRS) заявили, что первое столкновение произошло из-за изменений, внесенных в сигнальную цепь для устранения частых проблем на ближайшем железнодорожном переезде.



У местных железнодорожников не было стандартной электрической схемы, что привело к неисправному соединению в системе сигнализации, когда они попытались отключить цепь шлагбаума для ремонта, говорится в сообщении.



Неисправная система направила пассажирский поезд на пути, где стоял товарный состав, говорится в сообщении.

