Крушение поезда в Индии: предполагаемые виновники арестованы
Федеральная полиция Индии в пятницу арестовала трех железнодорожников в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой в прошлом месяце погибли 292 человека, пишет Reuters.
Аресты были произведены в соответствии с разделами Уголовного кодекса Индии, касающимися преднамеренных убийств, сообщил источник издания на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.
В результате железнодорожной катастрофы 2 июня на станции Баханага-Базар в восточном индийском штате Одиша пострадали более 1000 человек.
Это самая крупная железнодорожная авария в Индии за более чем два десятилетия.
Авария произошла, когда пассажирский поезд врезался в стоящий товарный поезд, сошел с рельс и столкнулся с другим пассажирским поездом, идущим во встречном направлении.
Центральное бюро расследований федеральной полиции (ЦБР) начало расследование после возбуждения уголовного дела о преступной халатности.
Причиной аварии, по версии следствия, стало неправильное подключение к автоматизированной системе сигнализации в сети, которое сделали рабочие, ремонтирующие железнодорожный шлагбаум.
В отчете, с которым ознакомилось агентство Reuters, следователи Комиссии по безопасности на железных дорогах (CRS) заявили, что первое столкновение произошло из-за изменений, внесенных в сигнальную цепь для устранения частых проблем на ближайшем железнодорожном переезде.
У местных железнодорожников не было стандартной электрической схемы, что привело к неисправному соединению в системе сигнализации, когда они попытались отключить цепь шлагбаума для ремонта, говорится в сообщении.
Неисправная система направила пассажирский поезд на пути, где стоял товарный состав, говорится в сообщении.