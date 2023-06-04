



Крушения поезда в Индии: Число погибших достигло почти 300 человек

По меньшей мере 290 человек погибли и около 1000 получили ранения в результате столкновения трех поездов в индийском штате Одиша. По сообщению BBC, в пятницу, 2 июня, пассажирский поезд сошел с рельсов на соседний путь и был сбит приближающимся поездом, а также столкнулся со стоявшим поблизости грузовым поездом.



Причины катастрофы, которая стала самой серьезной в Индии за более чем 20 лет, еще не установлены. Однако высокопоставленные чиновники государственной железной дороги сообщили CNN, что причиной, как предполагается, является неисправность светофоров.



По словам официальных лиц, около 19:00 по местному времени несколько вагонов поезда Coromandel Express, следовавшего между Калькуттой и Ченнаи, сошли с рельсов в Одише, в районе Баласор после столкновения с остановившимся товарным поездом. В результате несколько вагонов пассажирского поезда оказались на встречном пути.



Атул Карвал, начальник Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF), сказал информационному агентству ANI: “Сила, с которой столкнулись поезда, привела к тому, что несколько вагонов были раздавлены”.



По данным BBC, все пассажиры, которые оказались в ловушке или получили ранения, эвакуированы. В субботу, 3 июня, министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав заявил, что по факту столкновения было назначено “расследование на высоком уровне”.



“Мы не можем вернуть тех, кого потеряли, но правительство разделяет с семьями их горе. Тот, кто будет признан виновным, будет строго наказан”, – заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.