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02.09.2023 15:20 Аркадий Бочаровский

Крупные силы полиции стянуты в южный Тель-Авив


В настоящее время крупные силы полиции и бойцы МАГАВа  продолжают действовать против нарушителей порядка в районе южного Тель-Авива, с целью остановить остановить насилие.

В целях обеспечения безопасности граждан полиция призывает находящихся в местах беспорядков, держаться подальше и дать возможность сотрудникам полиции выполнять свои обязанности.

По данным в социальных сетях, в Тель-Авив переброшены тысячи полицейских, из опасений того, что массовые беспорядки продолжатся ночью.

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