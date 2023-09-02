



Крупные силы полиции стянуты в южный Тель-Авив



В настоящее время крупные силы полиции и бойцы МАГАВа продолжают действовать против нарушителей порядка в районе южного Тель-Авива, с целью остановить остановить насилие.



В целях обеспечения безопасности граждан полиция призывает находящихся в местах беспорядков, держаться подальше и дать возможность сотрудникам полиции выполнять свои обязанности.



По данным в социальных сетях, в Тель-Авив переброшены тысячи полицейских, из опасений того, что массовые беспорядки продолжатся ночью.