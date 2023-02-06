



Крипто-грабители в 2022 году украли рекордные $3,8 млрд

Прошлый год стал худшим в истории для крипто-краж: хакеры украли до $3,8 млрд., "заработав" больше, чем когда-либо.



В отчете Chainalysis говорится, что хакерская активность в течение всего года увеличивалась, с "огромными всплесками" в марте и октябре. Октябрь стал самым крупным месяцем взломов криптовалютных компаний - в результате 32 отдельных атак было похищено $775,7 млн.



В 2022 году крипторынок переживал кризис, а несколько крипто-компаний потерпели крах.



Связанные с Северной Кореей хакеры, такие как члены киберпреступного синдиката Lazarus Group, стали самыми успешными крипто-грабителями, украв в прошлом году в результате многочисленных атак примерно $1,7 млрд.



Также в прошлом году был зафиксирован рекордный объем крипто-транзакций, связанных с незаконной деятельностью, который достиг $20,1 млрд.