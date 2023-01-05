



Королева Дании не будет патроном литературной премии из-за россиянки в жюри





Эту премию называют Нобелевской премией в детской литературе, ее вручает организацию IBBY International. В сентябре российскую иллюстраторку и профессора искусствоведения Анастасию Архипову избрали председателем жюри, которое в 2024 году будет присуждать премию.



Местные ячейки IBBY в Швеции, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Эстонии, Латвии и Литве пытались добиться отставки Архиповой, но тщетно.



В IBBY ответили, что члены правления представляют не правительство своей страны, а только самих себя как авторов, дизайнеров или издателей.



Датский филиал IBBY не подписал это письмо, а вот королева Маргрета II свой ход сделала:

- награду изъяли из списка иностранных проектов, проходящих под патронатом августейшей особы на сайте Королевского дворца;

- упоминание о королевском патронате также исчезло с сайта IBBY.



Кроме принадлежности к России, Архипова является членом Московской ассоциации художников, активно пропагандирующей войну России в Украине.