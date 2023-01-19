



Комментарий ЦАХАЛа об инциденте на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля прокомментировала инцидент на границе с Ливаном, в результате которого были приостановлены инженерные работы.



"Вчера ЦАХАЛ вел обычные инженерные работы в анклаве, прилегающем к городу Метула. Во время операции Ливанские вооруженные силы заявили, что техника ЦАХАЛа пересекла "голубую линию". Инженерные работы были на короткое время приостановлены, а затем продолжены в координации с персоналом UNIFIL в этом районе", - сказано в заявлении.



Уточняется, что 19 января инженерные работы были продолжены в координации с миротворческими силами ООН в Ливане.



"Солдаты ЦАХАЛа будут продолжать действовать для обеспечения безопасности израильтян на севере Израиля и защиты суверенитета посредством как обычных, так и скоординированных действий в приграничной зоне", - сказано в сообщении.



Как сообщалось ранее, работы были приостановлены, поскольку ковш экскаватора якобы пересек демаркационную линию на границе.