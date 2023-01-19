



Ковш пересек границу с Ливаном: UNIFIL остановила работы ЦАХАЛа

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) остановили военные инженерные работы ЦАХАЛа после того, как экскаватор якобы пересек демаркационную линию на границе.



В соцсетях появились фото, на которых видно, как ковш экскаватора оказался за забором безопасности.



Предположительно, он пересек так называемую "голубую линию" на несколько сантиметров. В связи с этим силы UNIFIL вмешались и остановили работы на фоне жалоб со стороны ливанской армии.



По данным СМИ, инцидент происходит уже больше суток. Ливанские солдаты разбили на границе лагерь на ночь, чтобы помешать Израилю возобновить работы. ЦАХАЛ инцидент не комментирует.