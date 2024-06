Комика избили за педофильскую шутку о маленьком ребенке

В Испании ЛГБТ-активиста и комика Хайме Каравака избили из-за неудачной шутке о трехмесячном ребенке.



По данным NTK, на него напал разъяренный отец малыша.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что ссора между ними разгорелась в соцсети под фотографией мужчины с малышом. Каравака написал, что никто не сможет остановить возможность того, что мальчик вырастит геем.



"Когда он вырастет, ему надоест сосать черный член. И он будет черным из рабочего класса, а не футболистом. Время покажет", - написал комик.



В итоге, разъяренный отец пришел на его выступление, поднялся на сцену и ударил юмориста. Зрители были шокированы происшествием. Мужчина пояснил, что ударил комика за педофильские комментарии о его трехмесячном сыне. В потасовку пришлось вмешаться полиции. Комик заверил, что обвинений выдвигать не будет.

Alberto from famous Spanish nationalist band pugliato teaches fat leftist comedian jaime caravaca a lesson after saying he hoped his 3 month old baby got r&pe by Africans pic.twitter.com/84VGYTVQXB