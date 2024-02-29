



Китайский актер говорит: "евреи - все крысы и тараканы"

Китайский актер, озвучивающий популярный детский мультфильм, подвергся критике после того, как сделал антисемитские комментарии в социальных сетях.



"Евреи - все крысы и тараканы. Где бы они ни остановились, чтобы отдохнуть, они размножаются. Грязные, как ад", - написал актер Чжан Бинцзюнь на сайте микроблогов Weibo, который является одной из самых популярных социальных сетей в Китае.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Согласно скриншотам, Чжан ответил на пост другого пользователя об Израиле. Его оригинального поста и аккаунта больше нет на Weibo, хотя неясно, почему, и некоторые пользователи предположили, что он покинул платформу, чтобы избежать ответной реакции.



Чжан озвучивает одного из главных героев нового детского анимационного фильма "Медвежата Буни: Time Twist". Вышедший 10 февраля, фильм является последним в франшизе Boonie Bears, которая выходит с 2012 года.



Официальные аккаунты фильма в социальных сетях не отреагировали на комментарии Чжана, как и компания Fantawild, которая выпустила фильм. Но некоторые пользователи Weibo высказали свое мнение.



"Я больше не позволю своим детям смотреть мультфильмы Fantawild", - написал один из пользователей Weibo в ответ на комментарии Чжана.



