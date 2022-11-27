



Китай: жесткая политика в отношении Covid спровоцировала протесты

В Китае, несмотря на стратегию “Ноль-Covid”, в субботу было зарегистрировано 34 909 новых случаев заражения внутри страны, сообщает Национальная комиссию здравоохранения. Поскольку инфекции распространились на мегаполисы, власти ввели запрет на передвижение и бизнес.



Протесты вспыхнули на северо-западе Синьцзяна после того, как десять человек были убиты и девять ранены в результате пожара в здании в четверг вечером. По сообщению AFP, жители не могли эвакуироваться, так как двери были заблокированы снаружи . Однако официальные лица опровергли обвинения.



Появилось несколько видеороликов, на которых видно, как толпы людей выходят на улицы Урумчи в знак протеста против жестких антиковидных мер.

На кадрах видно, как сотни людей собираются у городских правительственных учреждений Урумчи, скандируя: “Снимите блокировки!”



Видео показывают, как люди на площади поют национальный гимн Китая со словами: “Вставайте, те, кто отказывается быть рабами!” в то время как протестующие кричат, о желании освободиться от карантина, сообщает Reuters.



Полиция Урумчи сообщила в пятничном сообщении на Weibo, что задержана женщину по имени Су за “распространение онлайн-слухов” о количестве жертв пожара.



По данным государственной телекомпании CCTV, первоначальное расследование показало, что возгорание произошло из-за неисправных электрических розеток в спальне одной из квартир. Мэр Урумчи Маймаитиминг Каде принес на брифинге официальные извинения за пожар.

