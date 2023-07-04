



Кем был подросток, расстрел которого полицией вызвал беспорядки во Франции?

По сообщению Reuters, Нахель был убит полицией после того, как врезался в автобусную остановку и отказался остановиться по требованию полиции. Офицер полиции с близкого расстояния выстрелил в Нахеля, пуля прошла через руку и попала ему в грудь, убив его.



С 2021 года Нахеля обыскивали в ходе пяти различных полицейских проверок, многие из которых он отказывался выполнять. Офицер, убивший Нахеля, утверждал, что пытался выстрелить ему в ногу, чтобы остановить возможную погоню, но из-за удара пистолета отклонился.



По данным BBC, Нахель был единственным ребенком, которого воспитывала мать-одиночка, и никогда не знал своего отца. У Нахеля не было судимостей.



Бабушка Нахеля описала его как “доброго, хорошего мальчика”.



Несмотря на то, что его юный возраст не позволял ему получить права, он работал водителем по доставке еды на вынос. Ему нравилось играть в регби за клуб “Пираты Нантера” во время отдыха от работы и обучения на электрика в колледже в Сюрене, который, по утверждению BBC, он плохо посещал.





“Он был тем, у кого была воля к социальной и профессиональной жизни, а не какой-то ребенок, который торговал наркотиками или развлекался с подростковой преступностью”, – сказал Le Parisien президент клуба “Пираты Нантера” Джефф Пюч.



Нахель был алжирцем по происхождению, что, по мнению многих протестующих, было истинной причиной выстрела полицейского.



Его мать, Муния, оплакивала потерю сына вместе со многими французскими протестующими, которые видели в смерти Нахеля признак системной проблемы. Мать Нахеля в эфире телеканала France 5 сказала, что, по ее мнению, офицер “увидел лицо араба, маленького ребенка, и хотел лишить его жизни”.



“Что мне теперь делать?” – говорит она. “Я посвятила ему все. У меня был только он один, у меня нет 10 детей. Он был моей жизнью, моим лучшим другом”.



Фельдшер скорой помощи знал Нахеля лично и возмутился действиями офицера, ответственного за смерть подростка, утверждая, что он “не поднимал руку на кого-либо и никогда не проявлял насилия”.