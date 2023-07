Карикатура в The Independent вызвала скандал сравнением Дженина с Украиной

Британская газета The Independent вызвала скандал и осуждение со стороны еврейской общины Соединенного Королевства после того, как в среду опубликовала карикатуру, сравнивающую операцию ЦАХАЛа с российским вторжением в Украину. Карикатурист Дейв Браун, который нарисовал рисунок, ранее уже подвергался критике за изображение бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона в виде монстра, пожирающего палестинских детей.



На карикатуре изображен палестинец, лежащий лицом вниз на земле в окружении обломков, а над ним летят истребители. Отчетливо виден знак с пулевыми отверстиями, на котором написано “Дженин”, но мужчина использовал кровь, чтобы превратить это слово в “Украина”.



Рядом с мужчиной написано: “Теперь ты меня видишь?” Очевидно, автор имел в виду, что “бедственное положение палестинцев невидимо, потому что больше внимания уделяется страданиям Украины”.



Представитель Еврейского совета заявил газете Jewish Chronicle, что это “явная попытка отрицать право Израиля на самозащиту, проводя ложное сравнение между украинцами и вооруженными палестинскими террористами”.Джонатон Тернер из UK Lawyers For Israel (UKLFI) заявил газете The Jerusalem Post, что “сообщения, переданные карикатурой в Independent, полностью ложны. И Дженин совсем не похож на Украину, скорее наоборот. Подобные искажения разжигают антисемитизм”.Представитель Национальной еврейской ассамблеи (NJA) также сообщил, что организация “возмущена” изображением.“Украинцы воюют, потому что их территория захвачена. Они не стремятся разрушить Россию и убить всех русских”, – заявил председатель NJA Гэри Монд. “Палестинцы борются за уничтожение еврейского государства и уничтожение или изгнание еврейского населения. Это их четко сформулированная цель”.“То, что The Independent опубликовала такую ​​карикатуру, которая проводит аналогию между палестинскими террористами и украинцами, является оскорблением для Украины и ее народа".“Более того, у израильтян нет никаких планов убивать невинных палестинских мирных жителей. Действительно, недавняя операция в Дженине является хрестоматийным примером этого. У русских, атакующих Украину, нет таких ограничений”, – позже добавил Монд.Он также обвинил британские СМИ в предвзятом отношении к Израилю, сославшись на недавнее интервью, в котором ведущий ВВС говорит Нафтали Беннету, что ЦАХАЛ с удовольствием убивает детей.