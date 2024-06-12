



Канада: Иран сбил украинский пассажирский борт. Виновата украинская авиакомпания

Во вторник Верховный суд Онтарио постановил, что “Международные авиалинии Украины” (МАУ) проявили халатность при эксплуатации рейса PS752 и несут единоличную ответственность за компенсацию семьям жертв, погибших в результате случайного сбития самолета иранскими военными.



Приговор, вынесенный канадским судом в отношении украинского самолета, был справедливым, заявил в среду вице-президент Ирана по правовым вопросам Мохаммад Дехган, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания кабинета министров.



“Этот душераздирающий инцидент не принес пользы стране, и это была просто ошибка. Мы приветствуем голосование, проведенное в Канаде”.



Суд установил, что МАУ не смогла должным образом оценить риски выполнения рейса из Тегерана в то время, когда напряженность в отношениях между Ираном и США стремительно нарастала. Суд заслушал доказательства того, что МАУ знала об усилении напряженности, включая тот факт, что Иран ранее сбил американский беспилотник и что американские силы убили высокопоставленного иранского генерала всего за несколько дней до крушения рейса PS752.



Несмотря на осведомленность об этих рисках, суд пришел к выводу, что МАУ не предприняла разумных мер по их снижению. Суд заслушал доказательства того, что МАУ рассматривала возможность изменения маршрута или отмены рейса, но в конечном итоге решила выполнить его по расписанию.



Украинский самолет, на борту которого находились 176 человек, разбился 8 января 2020 года, вскоре после взлета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все находившиеся на борту.



Инцидент произошел в период обострения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами после убийства командующего антитеррористическим подразделением генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Вскоре после инцидента Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что "человеческий фактор" привел к тому, что самолет был сбит двумя ракетами "земля-воздух".



Об этом сообщает MEHR.



на фото: вице-президент Ирана по правовым вопросам Мохаммад Дехган

