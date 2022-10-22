



Израильтянка сломала ногу во время похода в горы в Италии

В Италии израильская туристка получила перелом ноги во время похода в горы.



Известно, что пострадавшая путешествовала вместе с двумя спутниками. Когда девушка травмировалась, выяснилось, что в месте, где они находятся, нет связи.



"Одна из туристок, проделав путь в несколько километров, добралась до деревни и вызвала помощь. На место была направлена спасательная команда. Вечером 21 октября израильтянку со сломанной ногой обнаружили в горах и эвакуировали на вертолете. Позже ее доставили в больницу", — говорится в сообщении.