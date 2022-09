Израильский спутник "засек" российские ядерные бомбардировщики у Финляндии

Израильская компания ImageSat International (ISI) обнаружила "нерегулярное присутствие" российских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, недалеко от Финляндии.



Как сообщает Jerusalem Post, израильский спутник "засек" присутствие российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, дислоцированных на авиабазе Оленья недалеко от Финляндии. Авиабаза Оленья расположена на Кольском полуострове недалеко от Мурманска. Здесь размещены Северный флот России и значительное количество вооружения и военной техники, включая тактическое и стратегическое ядерное оружие.



Согласно спутниковым снимкам, сделанным фирмой, 21 августа было обнаружено четыре Ту-160, а 25 сентября — три Ту-95. 12 августа стратегических бомбардировщиков на авиабазе не было.



