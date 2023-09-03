



Израильский олигарх Бени Штейнмец арестован на Кипре

Израильский горнодобывающий магнат Бени Штейнмец арестован на Кипре, сообщают израильские СМИ.



Штейнмец разыскивается в Румынии с 2020 года, когда он и его политический советник Таль Зильберштейн были заочно приговорены к пяти годам лишения свободы за "создание организованной преступной группы" в рамках дела, связанного с недвижимостью, которое было возбуждено в 2006-2008 годах и обошлось румынскому правительству в 145 млн долларов.



Арест произошел в тот момент, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу собирается посетить Кипр для участия в трехсторонней встрече с Грецией.