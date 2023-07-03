



Израиль освободил миротворцев ООН, арестованных за контрабанду наркотиков

Израиль освободил трех фиджийских миротворцев ООН, которые были арестованы за контрабанду наркотиков на прошлой неделе после того, как выяснилось, что подозрительное вещество, которое они везли через границу, не было жидким кокаином, сообщила полиция в воскресенье.



Трое солдат, несущих службу в Силах Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на Голанских высотах, были задержаны 25 июня на границе Израиля с Иорданией.



Налоговое управление и полиция Израиля заявили, что их остановили во время плановой проверки на переходе через реку Иордан, также известном как мост Шейха Хусейна.



Высказывались подозрения относительно наборов для изготовления парфюмерии, которые имели при себе члены группы и “которые включали бутылки с жидким кокаином”. Их срок содержания под стражей один раз продлевался в среду, но в пятницу они были освобождены из-под стражи “после того, как выяснилось, что вещество в бутылках не было наркотиками”, сообщил представитель полиции.