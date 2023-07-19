



Израиль нанес удары по военным объектам Хизбаллы в Сирии





Сирийское государственное информационное агентство сообщило, что сегодня ночью, 19 июля, Израиль нанес удар по району Дамаска. В районе сирийской столицы были слышны сильные взрывы и сработали системы ПВО.



Сирийский военный источник сообщил, что израильские ВВС атаковали несколько целей в районе Дамаска с Голанских высот. По словам того же источника, системы ПВО перехватили большую часть ракет, в результате атаки были ранены два сирийских солдата и нанесен материальный ущерб.



Базирующийся в Великобритании "Сирийский центр мониторинга прав человека" сообщил подробности об ударах в районе Дамаска.



По данным Центра, атака, приписываемая Израилю, была направлена на военные объекты и военные склады сил Хизбаллы.



Согласно отчету, это уже 20-я израильская атака в Сирии с начала 2023 года.