



Израиль: дождь, град и снег



Сегодня ночью, 31 января, дождь прошел по всему Израилю, от севера до северного Негева, и ожидается, что дождь будет идти в течение дня , сопровождаясь молниями, громом и градом.



Существует опасение наводнений. Кроме того, с юго-запада будет дуть ветер, который усилится в течение дня.



Со вчерашнего дня в Хермоне идет снег. Хермон закрыт для посетителей. Сильный снег начал идти на всех уровнях с высоты 2 000 метров. Сегодня утром на нижнем уровне была зафиксирована температура минус два градуса, а высота снега там - 7 см.



До 6 утра наибольшее количество осадков за последние сутки было зафиксировано в Галилее и на Голанах. Наибольшее количество осадков было измерено на Голанских высотах и в Амиад к северу от Кинерета (22 мм), в Ашхаре около Кармиэля был измерен 21 мм, а 19 мм выпало в в Кфар-Гилади в Галилее, в Шавей-Цион около Нагарии. В Афуле и Зихрон Яакове за последние сутки выпало 15 мм осадков, в Хайфе - 7 мм, а в Тель-Авиве и Иерусалиме - 3 мм.



Завтра холод достигнет своего пика и погода будет ветреной, холодной и дождливой, особенно с полудня. Снег продолжит идти на Хермоне. Ожидается, что дождь прекратится в четверг и возобновится только в воскресенье.

