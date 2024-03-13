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ISW: РФ не готова к новым прорывам на своей границе
13.03.2024 07:51 Алина Груднева

ISW: РФ не готова к новым прорывам на своей границе

Россия не готова к отражению новых прорывов из Украины на своей границе.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны.

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Аналитики напомнили, что 12 марта российские добровольческие силы, вооющие на стороне Украины, прорвались в Белгородскую и Курскую области.  Все это произошло накануне президентских "выборов" в РФ.

"Легион свободы России" взял под свой контроль Теткино, повергнув военных в бегство.

По данным ISW, РФ использует призывников для защиты своей границы с Украиной. Уточняется, что в Москве не хотят передислоцировать войска с линии фронта в другие районы. А тем временем, источники утверждают, что в ближайшие дни ожидаются новые прорывы на границе.

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