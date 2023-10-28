



Иран: умерла избитая полицией нравов юная девушка

В Иране 28 октября объявили о смерти жестоко избитой полицией нравов 16-летней девушки Эрмиты Гарванд, впавшей в кому.



Местные СМИ со ссылкой на власти отмечают, что она скончалась после "интенсивного лечения", которое якобы проводилось во время ее госпитализации в течение 28 дней.



По словам иранских правозащитников, специализирующихся на правах курдского населения в стране, на девушку-подростка напали во время ее поездки в метро Тегерана. Ее толкнули, нанеся тяжелые повреждения, женщины-полицейские, поскольку она якобы нарушила строгие правила ношения хиджаба.



После этого Гарванд впала в кому. Недавно правозащитники сообщали, что у нее произошла смерть мозга. К девушке не допускали родственников в больницу. Власти обвинения в отношении полиции нравов отрицают.

