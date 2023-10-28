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Иран: умерла избитая полицией нравов юная девушка
28.10.2023 10:26 Алина Груднева

Иран: умерла избитая полицией нравов юная девушка

В Иране 28 октября объявили о смерти жестоко избитой полицией нравов 16-летней девушки Эрмиты Гарванд, впавшей в кому.

Местные СМИ со ссылкой на власти отмечают, что она скончалась после "интенсивного лечения", которое якобы проводилось во время ее госпитализации в течение 28 дней.

По словам иранских правозащитников, специализирующихся на правах курдского населения в стране, на девушку-подростка напали во время ее поездки в метро Тегерана. Ее толкнули, нанеся тяжелые повреждения, женщины-полицейские, поскольку она якобы нарушила строгие правила ношения хиджаба.

После этого Гарванд впала в кому. Недавно правозащитники сообщали, что у нее произошла смерть мозга. К девушке не допускали родственников в больницу. Власти обвинения в отношении полиции нравов отрицают.
 

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