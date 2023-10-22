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У избитой полицией нравов в Иране девушки умер мозг
22.10.2023 13:28 Алина Груднева

У избитой полицией нравов в Иране девушки умер мозг

Жестоко избитая полицией нравов Ирана 16-летняя девушка Эрмита Гарванд, впавшая в кому, уже вряд ли выживет.

По данным иранских правозащитников, у девушки умер мозг.

Эрмита была избита полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба. Тегеран отрицает, что к этому причастна полиция нравов после трагической смерти Махсы Амини, из-за которой в Иране много месяцев проходили массовые акции протеста.

По данным правозащитной группы Хенгав, специализирующейся на курдском населении, на Гарванд напали во время ее поездки в метро Тегерана. К девушке в больницу даже пускали родственников.

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