



У избитой полицией нравов в Иране девушки умер мозг

Жестоко избитая полицией нравов Ирана 16-летняя девушка Эрмита Гарванд, впавшая в кому, уже вряд ли выживет.



По данным иранских правозащитников, у девушки умер мозг.



Эрмита была избита полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба. Тегеран отрицает, что к этому причастна полиция нравов после трагической смерти Махсы Амини, из-за которой в Иране много месяцев проходили массовые акции протеста.



По данным правозащитной группы Хенгав, специализирующейся на курдском населении, на Гарванд напали во время ее поездки в метро Тегерана. К девушке в больницу даже пускали родственников.